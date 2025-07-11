Патрушев назвал уборочную кампанию одним из ответственных этапов сельхозотрасли

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 18 0

Правительственная комиссия сегодня встретилась с руководством профильных министерств и ведомств.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Одним из самых ответственных этапов для сельскохозяйственной отрасли в этом году стала уборочная кампания. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Дмитрий Патрушев.

«Сейчас для отрасли один из самых ответственных этапов в году — уборочная кампания. Работы стартовали в 22 регионах. Минсельхоз сохраняет прогнозные ожидания по основным культурам, в том числе планируется собрать порядка 135 млн т зерновых», — прокомментировал он в рамках заседания правительственной комиссии с руководством профильных министерств и ведомств.

Также внимание на встрече было уделили вопросам повышения эффективности в области растениеводства. В том числе это касается использования земельных ресурсов. В этом вопросе помогает также отдельная госпрограмма Минсельхоза. За счет реализованных в ее рамках мероприятий за три года ввели более двух миллионов гектаров. По данному направлению ведется активная нормотворческая работа, для которой в течение последних трех лет приняли шесть законов.

«Отдельно отмечу, что в этом году утвержден так называемый закон о „двух ключах“, который предполагает учет мнения Минсельхоза при переводе сельхозугодий в иные категории. Кроме того, включение сельхозугодий в границы населенных пунктов также должно согласовываться с Министерством сельского хозяйства. Таким образом наиболее ценные земли будут защищены от необоснованного выбытия», — отметил вице-премьер.

В рамках заседания также была поднята тема механизмов льготного лизинга. Присутсвующие отметили, что он остается одной из самых эффективных мер поддержки обновления парка техники, используемой в сельском хозяйстве. Уточняется, что «Росагролизинг» предоставил аграриям уже около 19 тыся единиц техники. При этом в 2025-м объем субсидий на льготный лизинг вырос более чем на 40%.

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