Ожоги, гематомы, синяки: инвалид-колясочник избил битой своего пасынка в Подмосковье

Суд арестовал мужчину.

В Подмосковье 31-летний инвалид-колясочник избил битой своего 11-летнего пасынка. О факте избиения стало известно из опубликованного видеоролика в соцсетях 11 июля.

На кадрах было видно ребенка, чье тело изуродовано от жестоких ударов. На голове ребенка было несколько больших гематом.

Сотрудники Следственного комитета (СК) прибыли по месту жительства мужчины, где он проживал с сожительницей и ее тремя детьми.

Согласно информации СК, Мать мальчика не обратилась за медицинской помощью и не сообщила о произошедшем правоохранителям.

Мужчина был задержан, позже на допросе он признался в содеянном. Его зовут Василий Васин, и ранее он был судим за кражу. Пострадавшего мальчика с видео зовут Богдан.

Пострадавший от инвалида-колясочника Богдан находится в больнице: Telegram/Мишонова/ostorozhnodeti

Теперь отношении инвалида возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Все трое детей, вопитывающиеся в семье, были изъяты и направлены в лечебное учреждение.

По словам подмосковного детского омбудсмена Ксения Мишонова, 11-летний мальчик ходил в школу только два года. Более того, мать также подвергала своих детей побоям. При этом, по словам Мишоновой, Богдану доставалось больше всего. Мальчик рассказал омбудсмену, что мать даже обливала его кипятком.

«На руках ожоги, тело все в синяках и гематомах, прихрамывает на одну ножку», — написала Мишонова в своем Telegram-канале.

Мальчик также рассказал, что сожитель его мамы приказывал ей бить детей. Женщина во всем слушалась его, так как боялась, что он ее бросит.

Суд арестовал Васина. Уже сегодня ему изберут меру пресечения.

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