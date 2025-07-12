На концерте Наташи Четверио в Екатеринбурге прошли задержания

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Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 38 0

Несколько человек задержаны на концерте Четверио в Екатеринбурге

Фото, видео: ВКонтакте/Четверио|НОВЫЙ АЛЬБОМ В ГРУППЕ/chetverio; 5-tv.ru

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Несколько человек задержаны.

На концерте исполнительницы Наташи Четверио в Екатеринбурге прошли задержания. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

В результате оперативных действий было установлено, что на мероприятие с возрастным ограничением «18+» смогли пройти несовершеннолетние, для которых специально перед концертом провели инструктаж.

«Дресс-код: боевой, устрашающий и увеличивающий возраст макияж, суровые лица, небритое лицо. <…> Перед тем, как пойти на концерт, нужно понимать, что его могут накрыть», —передал источник часть сообщений с инструктажем для несовершеннолетних.

В полицию для опроса доставили несколько человек, в том числе и саму Четверио.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что французский суд арестовал российского баскетболиста Даниила Касаткина. Еще в июне его задержали в парижском аэропорту по запросу США. Спорстмена подозревают в киберпреступлениях.

Вашингтон считает, что наш спортсмен якобы состоит в хакерской группировке, которая атаковала сразу 900 американских организаций, в том числе и правительственных. Обвинения строятся на данных, извлеченных из компьютера спортсмена. Ноутбук, которым управляли хакеры, Касаткин купил с рук, еще будучи студентом. В 2016 году он переехал в США, поступил в университет Пенсильвании. Для учебы как раз и купил себе подержанный компьютер. Теперь россиянину грозит экстрадиция.

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