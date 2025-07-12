Голливудский актер Брэд Питт пытается наладить контакт с детьми

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 37 0

Он направил наследникам просьбы о примирении, однако ответа не получил.

Голливудский актер Брэд Питт пытается наладить контакт с детьми

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock i-Images

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Голливудский актер Брэд Питт продолжает бороться за возможность восстановить отношения со своими детьми от брака с Анджелиной Джоли. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на близкие к семье источники, артист недавно направил сообщения своим младшим детям — 16-летним близнецам Вивьен и Ноксу — с просьбой дать ему еще один шанс. По словам инсайдера, Питт глубоко переживает из-за разрыва с наследниками и искренне стремится загладить вину перед ними.

Ответа от детей он пока не получил. От Вивьен это было ожидаемо — она якобы уже четко дала понять, что не хочет поддерживать отношения с отцом. Однако в случае с Ноксом у актера сохраняется осторожный оптимизм. Как отметили собеседники издания, мальчик пока не отказался от фамилии Питт, в отличие от некоторых старших братьев и сестер, что дает актеру надежду на возможное примирение.

Другой инсайдер подчеркнул, что Питт не только мечтает вернуть доверие детей, но и стремится наладить более мирное взаимодействие с Анджелиной Джоли.

«Он осознал, что у них всегда будут разногласия, но считает, что связь остается, когда есть общие дети», — поделился источник.

По словам инсайдеров, теперь все зависит от решения самих близнецов — готовы ли они сделать шаг навстречу отцу, который, несмотря на прошлые конфликты, не теряет веру в возможность восстановить семью.

Ранее, писал 5-tv.ru, Брэд Питт рассказал о трудном периоде своей жизни. Он рассказал, что получил поддержку после развода с Анджелиной Джоли в клубе анонимных алкоголиков.

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