Суверенитет и территориальная целостность: глава МИД КНДР заявила о поддержке РФ

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 24 0

Глава МИД КНДР заявила о поддержке политики России

Суверенитет и территориальная целостность: глава МИД КНДР заявила о поддержке РФ

Фото: © РИА Новости/Михаил Терещенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сергей Лавров сейчас находится в республике с рабочим визитом.

Глава МИД КНДР Цой Сон Хи в ходе открытия встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявила, что Пхеньян поддерживает Москву в вопросах защиты суверенитета и отстаивания территориальной целостности. Ее слова приводит ТАСС.

«Стратегический выбор и воля правительства КНДР отстоять, безоговорочно и неизменно поддерживать политику России по защите государственного суверенитета и территориальной целостности, международной справедливости в противостоянии гегемонистическим проискам империалистов и готовность правительства нашей страны прилежно исполнять все статьи нового межгосударственного диалога», — заявила дипломат.

По мнению министра, рабочий визит Сергея Лаврова в республику демонстрирует «стремление расширять и развивать традиционные отношения дружбы» между РФ и КНДР.

Также отмечается, что участие вооруженных сил (ВС) народной республики в операции по освобождению территорий Курской области свидетельствует о высоком уровне отношений между Москвой и Пхеньяном.

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров прибыл в корейский город Вонсан для переговоров с министром иностранных дел КНДР Цой Хон Си 12 июля. Встреча дипломата прошла в торжественной обстановке, включая и красную ковровую дорожку. Граждане республики тепло приветствовали Лаврова: они размахивают цветами и аплодируют, создавая атмосферу дружелюбия и уважения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о планах канцлера ФРГ Фридриха Мерца окончательно милитаризировать Германию.

+26° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
77.89
-0.01 91.12
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:55
«Непобедимое братство»: Сергей Лавров рассказал об отношениях РФ и КНДР
6:35
Суверенитет и территориальная целостность: глава МИД КНДР заявила о поддержке РФ
6:15
В Вонсане стартовали переговоры Лаврова с главой МИД КНДР Цой Сон Хи
6:00
День апостолов Петра и Павла: что можно и категорически нельзя делать 12 июля
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июля, для всех знаков зодиака
5:38
«Выбирайте математику»: Павел Дуров дал совет будущим студентам

Сейчас читают

Танкеры притягивают мины: кто взрывает суда, имевшие связь с российским нефтегазом
В Курске из-за атаки ВСУ по пляжу погибли три человека
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025