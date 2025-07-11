Лавров заявил о планах Мерца окончательно милитаризировать Германию

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 40 0

Глава МИД Сергей Лавров: Фридрих Мерц решил заняться милитаризацией Германии

Лавров заявил о планах Мерца окончательно милитаризировать Германию

Фото: www.globallookpress.com/Michael Kappeler

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Канцлер ФРГ неоднократно говорил о том, что хочет превратить страну в ведущую военную державу Европы.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о планах канцлера ФРГ Фридриха Мерца окончательно милитаризировать Германию. Об этом дипломат сказал в ходе АСЕАН в Куала-Лумпуре.

«Если господин Мерц считает, что мирные возможности использованы, исчерпаны, наверное, он решил окончательно полностью себя посвятить милитаризации Германии за счет своего народа», — отметил российский политик.

Сергей Лавров добавил, что в публичном пространстве Мерц много раз намекал на то, что он хочет превратить ФРГ в ведущую военную державу Европы.

Помимо этого, в ходе своего выступления министр иностранных дел России прокомментировал недавнее заявление канцлера Германии о том, что РФ якобы угрожает европейским странам. Сергей Лавров назвал данное утверждение «полным бредом».

Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на встрече с госсекретарем США Марко Рубио подтвердил прежнюю позицию РФ по Украине.

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Лавров заявил о планах Мерца окончательно милитаризировать Германию

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