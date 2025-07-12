Глава МХАТа Кехман был замечен на литургии в Петропавловском соборе

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 30 0

Фигурант уголовного дела о растрате приехал в Петербург утром 12 июля.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Директор МХАТ Владимир Кехман, находящийся под обязательством о явке, приехал в Петербург. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru. 

Фигурант уголовного дела о растрате приехал в город утром 12 июля. Кехман направился на Божественную литургию в Петропавловский собор.

Накануне было принято решение о том, чтобы отпустить Кехмана под подписку о невыезде. Ем предъявлено обвинение о растрате во время реконструкции сцены МХАТа. В это же время стало известно, что Владимир имеет долги по кредитам в размере около 18 миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему прибывший в СК Кехман сомневается, что его отпустят домой. Когда в 2021 году она занял должность генерального директора МХАТ, то рассказал «Известиям» о своем намерении как можно скорее закончить работы по реконструкции, а также «установить финансовую дисциплину».

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