«Ну, дай Бог»: почему прибывший в СК Кехман сомневается, что его отпустят домой

У культурного деятеля проходят, а самого его в качестве свидетеля доставили на допрос.

Прибывший в Следственный комитет гендиректор МХАТ имени Горького и худрук Михайловского театра Владимир Кехман сомневается, что его отпустят домой. Об этом он сообщил корреспонденту 5-tv.ru.

«А вы думаете, меня отпустят? <…> Ну, дай Бог», — сказал Кехман, заходя на КПП СК.

Сегодня ранее днем у культурного деятеля прошли обыски, связанные с делом о присвоении и растрате при реконструкции сцены МХАТ. Как сообщил источник 5-tv.ru, предварительно, Кехман проходит как свидетель.

Известно, что в самом МХАТ имени Горького сейчас проходят обыски.

О планах провести ремонт в МХАТ им. Горького Кехман рассказывал «Известиям» осенью 2021 года, после того, как занял должность гендиректора. Тогда он заявил, что надеется закончить работы быстро и эффективно и рассчитывает «установить финансовую дисциплину».

«Во-первых, никакая реконструкция здесь не нужна — основание здания прекрасное. Нужен только капитальный ремонт. Во-вторых, бюджет я оцениваю где-то между 5 и 7 млрд, это максимум. Но, думаю, что уложимся в цифру в районе пяти», — прокомментировал он.

Ранее 5-tv.ru писал о том, чем известен Владимир Кехман — в том числе о скандале с Ольгой Бузовой.