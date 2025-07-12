Сергей Лавров и Ким Чен Ын провели переговоры в КНДР

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 39 0

С их предыдущей встречи прошел год.

Фото, видео: mid.ru; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи очень полезными и предметными. Об этом он сказал на встрече с лидером республики Ким Чен Ыном.

«Наши переговоры с товарищем Хи продолжались более трех часов, были предметными, конкретными и очень полезными», — сказал глава МИД РФ.

Глава дипведомства сказал, что в ходе встречи со своей коллегой обсуждался весь спектр двусторонних вопросов, в том числе подготовка очередного заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое пройдет в этом году.

Лавров прибыл в северокорейский город Вонсан 12 июля. Российский дипломат был встречен с торжественными почестями, включая красную ковровую дорожку и праздничные приветствия местных жителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у России и КНДР почти полное совпадение подходов во внешней политике. Об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи со своей северокорейской коллегой Цой Сон Хи в Вонсане. Путин и Ким Чен Ын постоянно поддерживают связь. Лавров напомнил о том, что Россия и КНДР год назад заключили договор о стратегическом партнерстве. Он, по мнению дипломата, отражает союзнический характер отношений РФ и КНДР.

+32° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.89
-0.01 91.12
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:28
Шеф-повара Константина Ивлева внесли в базу «Миротворец»*
14:10
Электробусы из Москвы вышли на маршрут в Луганске
13:48
Меморандум с ООН об экспорте российских удобрений не будут продлевать
13:19
Словакия планирует прийти к соглашению с ЕК о поставках энергоресурсов из РФ
13:09
Сергей Лавров и Ким Чен Ын провели переговоры в КНДР
12:58
«Нафантазировали»: посол РФ в Дании об активности НАТО в районе Балтийского моря

Сейчас читают

Танкеры притягивают мины: кто взрывает суда, имевшие связь с российским нефтегазом
В Курске из-за атаки ВСУ по пляжу погибли три человека
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025