Лавров: у России и КНДР почти полное совпадение подходов во внешней политике

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 43 0

Глава МИД РФ Лавров указал на почти полное совпадение подходов России и КНДР

Фото, видео: © РИА Новости/Татьяна Кукушкина; 5-tv.ru

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Путин и Ким Чен Ын постоянно поддерживают связь.

У России и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) почти полностью совпадают подходы во внешнеполитической сфере. Об этом сказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи со своей северокорейской коллегой Цой Сон Хи в Вонсане.

Обе страны, по словам дипломата, активно поддерживают позиции друг друга на заседаниях Организации Объединенных Наций (ООН), а также на других площадках.

Помимо этого, в ходе пресс-конференции Сергей Лавров напомнил о том, что Россия и КНДР год назад заключили договор о стратегическом партнерстве. Он, по мнению дипломата, отражает союзнический характер отношений РФ и КНДР.

«Договор закладывает важнейшие принципы нашего взаимодействия на международной арене, нашего союзничества в отражении враждебных действий в любых попытках осуществить агрессию против любой из сторон», — сказал Лавров.

Помимо этого, договор предусматривает двустороннее сотрудничество и в научной, и в культурной сферах.

Ранее 5-tv.ru писал, что российская делегация во главе с Сергеем Лавровым 12 июля прибыла в Вонсан, где прошли переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. По итогам встречи министр РФ заявил, КНДР и Россия намерены возобновить морское сообщение. Также он назвал помощь северокорейских солдат в освобождении Курской области искренним проявлением солидарности.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала журналистам, что несмотря на жесткие западные санкции, КНДР продолжает устройчиво развиваться.

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