Путин: ралли «Шелковый путь» укрепляет международные связи

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 31 0

Марафон в 2025 году пройдет с 12 по 22 июля по территории России и Монголии.

Путин заявил об укреплении международных связей благодаря ралли «Шелковый путь»

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин отметил вклад ралли «Шелковый путь-2025» В укрепление контактов между РФ и зарубежными странами. Такой посыл глава государство вложил в приветственную телеграмму участникам и организаторам мероприятия. Она была выложена на сайте Кремля.

«Конечно, соревнования, которые за последние годы завоевали высокий авторитет, послужат укреплению дружеских, партнерских контактов, развитию международного культурного, гуманитарного сотрудничества, обмену профессиональным опытом в сфере автомобилестроения и высокотехнологичных разработок», — говорится в сообщении.

Как отмечает Владимир Владимирович, присутствует уверенность, что российские спортсмены и атлеты зарубежных стран при участии в соревнованиях проявят сплоченность в командах, будут настроены на победу и проявят товарищество и взаимовыручку.

Международный ралли-марафон «Шелковый путь» в 2025 году пройдет с 12 по 22 июля по территории России и Монголии. Соревнование проводится с 2009 года. Общая протяженность маршрута составит около пяти тысячи километров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в ралли «Шелковый путь» примут участие пять экипажей команды «КАМАЗ-мастер».

+32° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
77.89
-0.01 91.12
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:42
Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде
17:15
Первый тестировавший вакцину «Спутник V» 45-летний ученый погиб в ДТП
17:00
Путин: ралли «Шелковый путь» укрепляет международные связи
16:48
В Москве стартовал фестиваль Русского географического общества
16:20
Девочка или мальчик? Агата Муцениеце намекнула на пол третьего ребенка
16:05
Захарова: киевский режим ведет борьбу с детьми и совестью

Сейчас читают

Танкеры притягивают мины: кто взрывает суда, имевшие связь с российским нефтегазом
В Курске из-за атаки ВСУ по пляжу погибли три человека
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025