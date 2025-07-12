Актер с 2018 года женат на бывшей работнице банка.

Российский актер Иван Стебунов впервые станет отцом. Знаменитость опубликовал в личном блоге фотографии своей супруги с округлившимся животом. Снимки 43-летний артист сопроводил всего одним словом — «счастье».

Фотосессия прошла в старинном стиле. Его жена Елена Власова предстала в гипюровом белом платье. Сам же актер примерил светлые брюки на подтяжках из коричневой кожи и белой косоворотке. Рядом с влюбленными бегал кот.

Подписчики поздравили звездную пару с радостной новостью в комментариях.

Стебунов вместе с Еленой с 2018 года. До этого был женат два года на актрисе Марине Александровой. Позже он встречался с Аглаей Шиловской и, по слухам, с Ингрид Олеринской. Однако актер разочаровался в романах с актрисами. Он признался, что семью с ними строить очень сложно.

С Еленой же он познакомился совершенно случайно. Актер не мог достать карту из банкомата. Будущая супруга, работавшая тогда в банке, помогла ему. Иван решил узнать девушку получше, после чего и начался их роман.

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