«Надо посмотреть»: Регина Тодоренко о выборе имени для третьего сына

Телеведущая уже на седьмом месяце беременности.

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала о том, как они с мужем выбирают имя третьему сыну. Такое заявление она сделала в беседе со Starhit.ru.

«Все время над этим думаем. Надо посмотреть на ребенка, чтобы понять, что ему подходит. Посмотреть и увидеть отклик. Мы обычно так делаем. Смотрим, откликается ребенок или не откликается. Ну а пока ничего особенного не делаем. Пока смотрим астрологические прогнозы», — поделилась телеведущая.

Также Тодоренко заявила, что они с мужем не планируют имя заранее. По ее словам, ребенок должен сначала родиться. А имя родители выберут, основываясь на внешности и темпераменте новорожденного.

Телеведущая находится уже на седьмом месяце беременности. Однако такой срок не мешает ей вести активный образ жизни, занимаясь спортом и участвуя в разных проектах.

Тодоренко и Топалов познакомились на спектакле «Заложи жену в ломбард», где они исполняли роли супругов. По иронии судьбы они поженились и в реальной жизни. Свадьбу они сыграли в 2019 году, хотя брак знаменитости зарегистрировали в 2018-м.

В том же году у пары родился сын Михаил, а в 2022 году — Мирослав. Сейчас супруги находятся в ожидании третьего ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Регина Тодоренко поделилась видео своих тренировок на беговой дорожке, на которых у нее были утяжелители на руках, а темп был достаточно интенсивным.