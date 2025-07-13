Эксперт назвала несколько действенных способов.

Во время взлета и посадки самолета с заложенностью в ушах помогут справиться жевательная резинка, назальные капли и чай с лимоном. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала врач-терапевт Красногорской больницы Анастасия Лозикова.

«Это чувство знакомо каждому: во время взлета и посадки самолета начинает закладывать уши, появляется дискомфорт, а у кого-то — даже боль. Помочь себе и близким можно несколькими способами. Во-первых, достаточно что-то жевать, пусть это будет жевательная резинка. Во-вторых, можно выпить чай с лимоном или теплую воду с добавлением цитрусовых — это позволит запустить работу мышц глотки», — рассказала Лозикова.

Врач отметила, что для облегчения заложенности у маленьких детей, можно использовать беруши.

По словам специалиста, назальные капли необходимы при заложенности носа и подозрении на синусит. Однако их использовать можно не позднее, чем за 30 минут до посадки. Лозикова подчеркнула, что капли помогут снизить нагрузку на слуховые трубы и уменьшить давление на уши.

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