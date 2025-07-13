«Молодость твою сохраняю»: бойфренд Айзы рассказал, как она следит за его внешностью

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 16 0

Блогер Аза следит за молодостью своего возлюбленного Степана Кузьменко

«Молодость твою сохраняю»: бойфренд Айзы рассказал, как она следит за его внешностью

Фото: Instagram*/aizalovesam

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Пара не переживает по поводу разницы в возрасте.

Избранник блогера Айзы-Лилуны Ай — 30-летний Степан Кузьменко — признался в личном блоге в соцсетях, что возлюбленная заботится о его внешности. По словам бывшей супруги рэпера Гуфа, для нее важна молодость партнера.

текстАйза Лилуна-Ай и Степан Кузьменко. Instagram*/aizalovesam

Разница в возрасте со Степаном не сильно беспокоит 40-летнюю телеведущую. Пара откровенно шутит на эту тему.

«Обожаю этот момент в отношениях, когда у тебя начинают появляться какие-то баночки, которыми надо пользоваться. И ты для этого вообще ничего не делаешь, они просто у тебя появляются. И зачастую тебе даже не надо мазюкать ими ничего, тебя еще ими и мазюкают. Я считаю, что эта женская забота — это вообще потрясающе. Если бы не было женщин, мужчины были бы старые и скукоженные уродцы!» — заявил Степан.

Возлюбленный Айзы указал на изъян на коже и заверил, что скоро девушка устроит ему «инквизицию».

«Потому что я тебя взяла молодого и молодость твою сохраняю. Люблю о тебе заботиться», — прокомментировала экс-супруга Гуфа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врачи пообещали блогеру Айзе-Лилуне Ай, что в свои 40 лет она сможет подарить возлюбленному Степану Кузьменко ребенка. Об этом телеведущая сообщила в своем личном блоге.

Сначала блогер заинтриговала подписчиков своим походом к гинекологу. Она объяснила, что хочет проверить свое женское здоровье, ведь планирует снова стать мамой. Да не один раз, а несколько! Айза попросила поклонников помолиться за благополучие ее репродуктивной системы. А затем она вышла на связь уже после приема у врача.

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