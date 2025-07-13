ВС РФ освободили населенные пункты Николаевка и Карла Маркса в ДНР

ВСУ за сутки потеряли около 1 220 боевиков на всех участках СВО.
Фото: Ягодкин Дмитрий/ТАСС
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Освобождены населенные пункты Николаевка и Карла Маркса в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
ВС РФ уничтожили две пусковые установки и радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса Patriot, добавили в ведомстве.
ВСУ за сутки потеряли около 1 220 боевиков на всех участках СВО. ПВО РФ за сутки сбили 215 дронов самолетного типа.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года в обращении к гражданам объявил о начале специальной военной операции, цель которой — защита населения Донбасса. Среди заявленных задач — демилитаризация и денацификация Украины. По словам главы государства, ВСУ возобновили интенсивные обстрелы жилых кварталов в ДНР и ЛНР, что стало одной из причин начала операции.
Попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем, как подчеркивалось в Кремле, не дали результата. В связи с этим Россия приняла решение оказать военную поддержку самопровозглашенным республикам.
На Западе специальную военную операцию охарактеризовали как «вторжение». США, страны ЕС и НАТО начали оказывать военную помощь Киеву, фактически вступив в противостояние с Россией.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ освободили населенный пункт Зеленая Долина в ДНР.
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