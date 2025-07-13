Российским пловцам запретили размещать флаг в соцсетях на чемпионате мира

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 33 0

Спортсменам из России на ЧМ запретили публиковать флаг страны в соцсетях

Российским пловцам на ЧМ запретили публиковать флаг страны в соцсетях

Фото: © РИА Новости/Джорджио Пероттино

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Санкция распространяется и на эмодзи триколора.

На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре российским спортсменам запретили публиковать в личных блогах флаг страны. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации водных видов спорта. Слова приводят РИА Новости.

Дело в том, что спортсмены из России выступают в нейтральном статусе. Уточняется, что им запрещено размещать даже эмодзи российского триколора и любые другие обозначения, которые говорят о привязке к стране.

«Ни до, ни во время, ни после чемпионата они не могут связывать свое участие в соревнованиях с Россией или Федерацией водных видов спорта России. Публикация эмодзи с флагом и тому подобное будет означать привязку к стране, которая считается конфликтующей. Это точное изложение правил взаимодействия со СМИ для нейтральных спортсменов», — говорится в публикации.

Чемпионат мира по водным видам спорта продлится с 11 июля по 3 августа. Соревнования включают в себя плавание (в бассейне и на открытой воде), прыжки в воду, хай-дайвинг, водное поло и синхронное плавание.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские борцы завоевали три золотые медали первенства Европы по вольной борьбе.

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