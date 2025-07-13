В США анонсировали рекордные поставки оружия Украине

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 36 0

Однако имеющих средств по восполнению запасов для ВСУ может быть недостаточно.

В США анонсировали рекордные поставки оружия Украине

Фото: www.globallookpress.com/Senior Airman Faith Schaefer

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Объемы поставок западного оружия Украине и их темпы в ближайшее время могут прийти к рекордным показателям. Об этом заявил американский сенатор Линдси Грэм* в беседе с телекомпанией CBS.

На вопрос, сможет ли президент США Дональд Трамп потратить более 3,85 миллиарда долларов, выделенных администрацией экс-лидера страны Джо Байдена по линии механизма PDA (Presidential Drawdown Authority), позволяющему указом поставлять вооружения иностранному партнеру без согласования с конгрессом в случае ЧС, политик ответил утвердительно.

Сенатор уверен, что глава Соединенных Штатов воспользуется таким правом. Однако Грэм полагает, что этих денег для Украины не будет достаточно.

«Я ожидаю, что в ближайшие дни вы увидите рекордный уровень поставок оружия Украине, чтобы помочь им обороняться», — пояснил он.

Помимо этого, сенатор подчеркнул, что в ближайшие дни Трамп может ввести новые санкции и пошлины в отношении России и ее партнеров. Ограничительные меры Грэм назвал «кувалдой, которая появится у Трампа».

До этого в соцсети Линдси Грэм заявил, что американский сенат рассмотрит законопроект о «жестких санкциях» в сторону России, а также против Индии и Китая, покупающих российские энергоресурсы. Грэм отмечал, что «пришло время изменить правила игры».

Ранее, писал 5-tv.ru, американский аналитик прокомментировал новые санкции США против РФ.

* — внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

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