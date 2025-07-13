Трамп 9 июля заявил, что принятие ограничений зависит только от него.

Новый пакет антироссийских санкций от США будет «глупыми и неэффективными». Об этом сообщил американский аналитик Уилл Шрайвер на своей странице в социальной сети X (бывш. Twitter).

Заявление стало ответом на заявление президента США Дональда Трампа по поводу введения новых ограничений против России.

«У Трампа нет карт против России. Дополнительные санкции будут столь же глупы и неэффективны, как и все те, что они уже пробовали», — говорится в публикации.

Помимо этого, по словам Шрайвера, военное усиление РФ — невозможно.

Трамп 9 июля заявил, что принятие новых санкций зависит только от него. Согласно американским изданиям, повышенный уровень вовлеченности лидера Штатов связан с более прозрачной законодательной повесткой конгресса. Сенаторы также проявляют большой интерес к законопроекту.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дональд Трамп вводит пошлины в размере 30% на товары из Европейского союза. Он обратил внимание, что такой налог — это «гораздо меньше, чем необходимо для устранения неравенства в торговом дефиците ЕС».