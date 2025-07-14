Шура вспомнил, как уснул в сугробе на 8 Марта: веселье закончилось в отделении

Перед этим у артиста было выступление на Рублевке.

Певец Александр Медведев, выступающий под псевдонимом Шура, после концерта на 8 Марта уснул в сугробе. Об этом он рассказал в интервью Родиону Чепелю.

«Меня завернули однажды. На 8 Марта я отпел концерт на Рублевке в женском образе и уснул в сугробе. И (полицейские. — Прим. ред.) меня достают, говоря: «Здравствуйте, красавица. Добрый вечер», — поделился исполнитель.

Артист пояснил сотрудникам правоохранительных органов, что он звезда. Однако ожидаемой реакции от полицейских на эти слова не последовало. Напротив, его отвезли в отделение.

«Привезли меня в ментовку. К бомжам поселили», — вспомнил артист.

Те сразу узнали Шуру и начали хором исполнять его песню «Твори добро».

«Было весело», — заключил артист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец Шура чуть не умер из-за модных инъекций для похудения. Он хотел обрести стройную фигуру, поэтому пошел на риск для жизни. Однако очень скоро состояние знаменитости ухудшилось, и певца пришлось спасать.