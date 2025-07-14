Шура вспомнил, как уснул в сугробе на 8 Марта: веселье закончилось в отделении

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 27 0

Шура вспомнил, как уснул в сугробе на 8 Марта

«К бомжам поселили»: Шура уснул в сугробе на 8 Марта

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Перед этим у артиста было выступление на Рублевке.

Певец Александр Медведев, выступающий под псевдонимом Шура, после концерта на 8 Марта уснул в сугробе. Об этом он рассказал в интервью Родиону Чепелю.

«Меня завернули однажды. На 8 Марта я отпел концерт на Рублевке в женском образе и уснул в сугробе. И (полицейские. — Прим. ред.) меня достают, говоря: «Здравствуйте, красавица. Добрый вечер», — поделился исполнитель.

Артист пояснил сотрудникам правоохранительных органов, что он звезда. Однако ожидаемой реакции от полицейских на эти слова не последовало. Напротив, его отвезли в отделение.

«Привезли меня в ментовку. К бомжам поселили», — вспомнил артист.

Те сразу узнали Шуру и начали хором исполнять его песню «Твори добро».

«Было весело», — заключил артист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певец Шура чуть не умер из-за модных инъекций для похудения. Он хотел обрести стройную фигуру, поэтому пошел на риск для жизни. Однако очень скоро состояние знаменитости ухудшилось, и певца пришлось спасать.

+25° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
77.89
-0.01 91.12
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:19
Россия готова к продолжению прямых переговоров с Украиной
2:00
В России рекордно подорожали морковь и свекла
1:44
Шура вспомнил, как уснул в сугробе на 8 Марта: веселье закончилось в отделении
1:20
Баланс, коллектив и деньги: сколько россиян любят свою работу
1:02
Заключенный сбежал из тюрьмы в сумке с одеждой во Франции
0:35
Бритни Спирс стала мамой в третий раз

Сейчас читают

Танкеры притягивают мины: кто взрывает суда, имевшие связь с российским нефтегазом
Два теплохода столкнулись на реке Фонтанка в Петербурге
В Костроме установили бюст погибшего генерала Игоря Кириллова
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025