Лето в сиреневом цвете: лавандовые поля стали новым туристическим брендом Крыма

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Лавандовые поля стали новым туристическим брендом Крыма

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Для туристов даже подготовили фотозоны — установили скамейки, лодки и сердце. Самые лучшие снимки — на закате, когда цвет становится еще более насыщенным.

В Крыму сейчас пик цветения лаванды. Стройные ряды фиолетовых цветов растянулись на десятки километров по всему полуострову. За последние годы площадь лавандовых полей в регионе увеличилась в несколько раз.

Как и число туристов, которые приезжают сюда, чтобы сделать эффектные фотографии. Для тысяч гостей устраивают специальные лавандовые туры, ужины и фестивали в лавандовых полях. О новом туристическом бренде Крыма расскажет корреспондент «Известий» Олег Зайковский.

Фиолетовый остров среди привычных красок заметен на расстоянии нескольких километров — с трассы «Таврида», по которой в Крым едут туристы. Каждый вечер на лавандовом поле — аншлаг, все хотят сделать фотографии в фиолетовом море.

Вот за чем едут в Крым тысячи туристов. Ровные ряды лаванды до самого горизонта в лучах закатного солнца. И никакой прованс не нужен.

Для туристов в лавандовом поле подготовили фотозоны — установили скамейки, лодки и сердце. Самые лучшие снимки — на закате, когда цвет становится еще более насыщенным.

«Даже подбирали отпуск, чтобы на цветение лаванды успеть», — говорит турист Ирина Мжельская.

«Такой крымский прованс, точка притяжения туристов, всем рекомендую, фотографии очень красивые получаются», — говорит турист Елена.

«Приехали с дочками на лавандовых полях впервые, не думали, что будет так настолько красиво, вкусно», — говорит турист Ксения Ужва.

Ровные ряды кустов — результат большой работы, которую с начала весны ведут аграрии. Прежде всего — объявили беспощадную войну сорнякам.

«В течение года делаем механизировано, культиваторами проходим, обработка междурядьев, потом уже в ряду, где остается сорняк, убираем вручную», — говорит заместитель директора агрофирмы Илья Максимов.

Туристы еще собирают восторженные комментарии под фотографиями в фиолетовых тонах в социальных сетях. А на лавандовых полях сотрудники агрофирмы уже начинают свою уборку.

Срезанные цветы помещают в специальную установку, где при помощи пара лаванда отдает самое ценное — гидролат и знаменитое эфирное масло, его используют в парфюмерии, косметологии, аромотерапии, добавляют в мыло, шампуни и скрабы.

«Эфирное масло лаванды само по себе уникально, дано природой нам. Это средство от всего, можно сказать, оно и успокаивает тебя, помогает бороться с бессонницей», — говорит консультант Илья Коньяков.

Лаванда — новый туристический бренд Крыма. Местные предприниматели высаживают свои небольшие лавандовые поля. Во время цветения никакие вывески не нужны. Туристы сами тянутся к фиолетовым оттенкам.

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