В Москве до 2027 года построят несколько пешеходных мостов

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 12 0

Мэр Москвы Сергей Собянин: до 2027 года будет построено еще несколько мостов

За 14 лет в Москве построили 39 мостов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

За 14 лет в столице возвели 39 подобных сооружений.

В столице с 2011 года было построено 39 мостов. Об этом в своем личном блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«Реализуя стратегию развития Москвы, мы активно формируем сеть новых удобных пешеходных маршрутов, в том числе соединяющих районы, расположенные по разные стороны Яузы и Москвы-реки», — написал Собянин.

По словам мэра города, из 39 мостов, которые построили за последние 14 лет, пять — велопешеходных. Кроме того, два сооружения соединили берега реки Яузы, а еще один — Цыганку в ТиНАО.

Сергей Собянин рассказал, что год назад завершилось строительство пешеходного моста через Водоотводный канал. Он соединил стрелку острова Балчуг с Крымской и Якиманской набережными.

Также мэр столицы поделился планами на будущее. Собянин добавил, что через пару лет, к 2027 году, в Москве возведут еще несколько мостов. Один из них пройдет под Большим Каменным мостом и продлит прогулочный маршрут от Балчуга к Болотной площади. А еще два появятся в Мневниковской пойме.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Москва помогает Донецку и Луганску в подготовке к зиме.

+25° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
77.89
-0.01 91.12
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:02
Гастрономический роман или маркетинговый ход: какая Италия на вкус
9:59
В Москве до 2027 года построят несколько пешеходных мостов
9:40
Умер Александр Митта: какие фильмы режиссера могли никогда не попасть на большие экраны
9:30
Мастер на все жанры: ушел из жизни создатель «Экипажа» Александр Митта
9:27
В 36 лет — еще ребенок: почему возраст все меньше имеет значение
9:10
Хочешь похудеть — сначала выспись: почему сон важнее диеты

Сейчас читают

Танкеры притягивают мины: кто взрывает суда, имевшие связь с российским нефтегазом
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Мастер на все жанры: ушел из жизни создатель «Экипажа» Александр Митта

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025