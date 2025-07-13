Собянин рассказал, как Москва помогает Донецку и Луганску в подготовке к зиме

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 22 0

В городах-побратимах сейчас работают 35 московских аварийных бригад.

Собянин рассказал, как Москва помогает Донецку и Луганску в подготовке к зиме

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Столичные коммунальные службы помогают городам-побратимам Донецку и Луганску подготовиться к осенне-зимнему сезону. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«В Донецке специалисты должны запустить отопление в 2605 многоквартирных домах и на 450 соцобъектах. Гидравлические испытания и устранение повреждений проводят 18 аварийных бригад. Им предстоит отладить работу 150 котельных и 836,33 километра тепловых сетей», — написал Мэр Москвы.

В Луганске столичные коммунальные службы помогают подготовить к зиме 2557 объектов. Для этого приводят в порядок 128 котельных, 323 километра тепловых сетей, 1083 километра водопроводных и 412 километров канализационных сетей.

В общей сложности в Донецке и Луганске сейчас работают 35 аварийных бригад.  Они также восстанавливают кровли многоквартирных домов, оконное остекление и устраняют аварии на инженерных сетях.

+25° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
77.89
-0.01 91.12
-0.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:20
«Газанула прилично»: Кудрявцева пожалела о словах об алкоголизме мужа‑хоккеиста
14:59
«Надо хорошо выглядеть»: Алсу об отношении к пластической хирургии лица
14:40
Собянин рассказал, как Москва помогает Донецку и Луганску в подготовке к зиме
14:22
В Пекине началась встреча Лаврова и главы МИД Китая
14:05
Система «Купол Донбасса» ликвидировала 694 беспилотников ВСУ за неделю
13:42
В Вологодской области проходит фестиваль «Деревня — душа России»

Сейчас читают

Танкеры притягивают мины: кто взрывает суда, имевшие связь с российским нефтегазом
Польша ждет покаяния: Украина уходит от ответственности за Волынскую резню
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 июля, для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025