Собянин рассказал, как Москва помогает Донецку и Луганску в подготовке к зиме

Столичные коммунальные службы помогают городам-побратимам Донецку и Луганску подготовиться к осенне-зимнему сезону. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«В Донецке специалисты должны запустить отопление в 2605 многоквартирных домах и на 450 соцобъектах. Гидравлические испытания и устранение повреждений проводят 18 аварийных бригад. Им предстоит отладить работу 150 котельных и 836,33 километра тепловых сетей», — написал Мэр Москвы.

В Луганске столичные коммунальные службы помогают подготовить к зиме 2557 объектов. Для этого приводят в порядок 128 котельных, 323 километра тепловых сетей, 1083 километра водопроводных и 412 километров канализационных сетей.

В общей сложности в Донецке и Луганске сейчас работают 35 аварийных бригад. Они также восстанавливают кровли многоквартирных домов, оконное остекление и устраняют аварии на инженерных сетях.