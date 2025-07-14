Проходила подготовку на Украине: что известно об исполнителе теракта в Крыму

Взорвать машину российского офицера планировала завербованная ВСУ жительница полуострова.

Бедственное положение на фронте режим Зеленского компенсирует атаками на мирное население и диверсиями. Один из терактов удалось предотвратить в Крыму. Там задержали украинского агента. Завербованная планировала взорвать машину одного из российских офицеров. Во время допросов она раскрыла имена тех, чьими руками готовилось это и многие другие кровавые преступления. Все подробности — у корреспондента «Известий» Алексея Целищева.

Террористку с псевдонимом Хатико задержали в крымском поселке Кача, когда она шла закладывать бомбу. На допросе следователям ФСБ она подробно рассказала, как должна была уничтожить высокопоставленного российского офицера в преддверии Дня Победы.

«Должна была по получению инструкции собрать устройство и ночью этого же дня установить его на автомобиль, который должны были скинуть, ну, уже непосредственно с инструкцией. Вот, и на утро после того, как я убедилась бы, что человек сел в машину конкретный, активировать устройство», — рассказала Хатико.

Инструкции террористка получала от сотрудников СБУ. Завербовали ее в апреле 2024-го, когда она приехала из Крыма в Киевскую область за украинским паспортом.

«Находясь на территории Украины, девушка попала в поле зрения СБУ. Уже на второй день ее пребывания за границей на контакт с ней вышли сотрудники 5-го управления Департамента контрразведки Службы безопасности Украины», — заявил сотрудник ФСБ.

5-е управление СБУ было создано в 2017 году для организации терактов в России. С Хатико общался некий Алекс. Сотрудники ФСБ выяснили: это старший оперуполномоченный из этого управления Александр Осипенко. С детства он увлекается электротехникой и в СБУ отвечает за техническую составляющую подготовки терактов.

«Он мне предложил помощь, если будут какие-то проблемы с документами, именно с оформлением. То есть то, что я могу к нему обращаться», — призналась Хатико.

Втереться в доверие к девушке у сотрудников украинских спецслужб получилось быстро. После первых контактов она начала воспринимать их как хороших знакомых и даже хвасталась подругам.

«Я, получается, ездила на машине в Киев. По Киеву я каталась только на машине эсбэушника. Там не было проблем», — рассказывала задержанная.

Фанатка компьютерных игр прошла тактическую подготовку, замаскированную под игру. Удалось найти ее фото с полигона СБУ под Киевом. А потом вернулась в родной Крым, чтобы совершить теракт.

«Кураторы от СБУ управляли каждым шагом агента, тщательно готовя его к совершению преступления. Когда все было готово, сотрудники СБУ, не затягивая, приступили к реализации запланированного теракта. Они торопились, хотели вызвать общественный резонанс в преддверии 9 Мая — Праздника Великой Победы», — заявил сотрудник ФСБ.

Хатико согласовывала с кураторами даже одежду, в которой она пойдет устанавливать взрывное устройство. Террористка в толстовке и спортивных брюках рядом с местом преступления в Каче. На плече сумка со свечами, как позже выяснилось, в них было спрятано взрывчатое вещество, которое есть на вооружении у западных спецслужб, и детская игрушка, в которой были спрятаны компоненты для бомбы.

«Музыкальный тренажер для бокса сейчас очень популярен на маркетплейсах. Он развивает реакцию у ребенка и учит бить четко в цель. Но именно с помощью детской игрушки украинские террористы решили ударить по российским военнослужащим и их семьям, спрятав туда бомбу», — отметил Целищев.

При задержании у террористки нашли блокнот с детально прописанным планом действий. А в телефоне всю переписку с украинскими кураторами. Так удалось вычислить агента Алекса — капитана Службы безопасности Украины Осипенко. А еще старшего лейтенанта Игоря Китаева. Четыре года назад он закончил академию СБУ и в 5-м управлении теперь занимается подбором исполнителей терактов. И их начальника — майора Назария Здырко. В СБУ попал из рядов так называемой самообороны Майдана. Сам идейный бандеровец. Именно эти люди из 5-го управления СБУ занимаются организацией терактов на территории России.

Теперь благодаря нашей контрразведке они рассекречены, и это большой прокол для спецслужб Украины.

«Обнародование данных о сотрудниках спецслужб, его расшифровка — очень хороший и эффективный удар по работе спецслужб противника. По нему начинает работать его собственная служба безопасности, откуда-то утечка. Он уже не представляет такой ценности и не может работать так эффективно, как он работал до того, когда он был зашифрован. Мы этим сужаем его поле деятельности», — заявил ветеран группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.

Сама Хатико сейчас понимает, что новые друзья на помощь уже не придут. 25-летняя девушка — фигурантка дел о терроризме и госизмене — теперь всю молодость проведет в тюрьме. Для украинских спецслужб агентура — расходный материал. Такие методы для киевского режима уже классика.