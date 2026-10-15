Сергей Собянин открыл один из крупнейших в России картинг-центров

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 12 0

Новый комплекс объединит производство спортивной техники и инфраструктуру для картинга и обучения пилотов.

Фото: max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в индустриальном парке «Руднево», одной из площадок особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», центр конструирования и производства российских картов — электрических и с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). В его состав вошли собственный производственный корпус, крупнейший в Москве картодром с крытой и всесезонной открытой трассами, а также академия картинга. Информация об этом появилась в канале мэра в мессенджере МАКС. 

«Промцентр в “Рудневе” активно продолжает развиваться. Здесь строятся новые большие корпуса. Уже работает 39 высокотехнологичных предприятий. До конца года еще будет открыто около пяти крупных предприятий. Сегодня открываем один из крупнейших в стране картинг-центров. И это не просто спортивная площадка, это еще и площадка для испытаний и производства отечественных картингов. Надеюсь, что объем производства, который сегодня исчисляется десятками, будет исчисляться сотнями, и уровень локализации значительно повысится», — отметил Сергей Собянин на открытии центра.

Для строительства картинг-центра на территории индустриального парка «Руднево» город выделил участок площадью 3,5 гектара. Картодром стал одним из крупнейших в России: протяженность трасс превышает 1,2 километра, а общая площадь объектов составляет 5,7 тысячи квадратных метров.

Сегодня на площадке «Руднево» работают почти шесть тысяч высококвалифицированных специалистов. Рядом с картинг-центром, в районах Некрасовка, Косино-Ухтомский и Выхино-Жулебино, проживают около 450 тысяч москвичей, что гарантирует его высокую востребованность. Ожидается, что ежедневно центр сможет принимать более двух тысяч посетителей.

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