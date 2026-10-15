Федора Щукина избрали главой Дагестана

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 24 0

Его кандидатуру поддержали 78 депутатов.

Федор Щукин избран главой Дагестана на пять лет

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

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Парламент Дагестана избрал Федора Щукина главой республики сроком на пять лет. В ходе тайного голосования его кандидатуру поддержали 78 депутатов.

С мая Щукин занимал должность временно исполняющего обязанности руководителя региона. Теперь он официально возглавил республику.

Федору Щукину 50 лет. Он много лет работал в судебной системе Нижегородской области: был мировым судьей, судьей районного суда, председателем Семеновского районного суда и заместителем председателя Нижегородского областного суда. В 2024 году он возглавил Верховный суд Дагестана.

В мае 2026 года президент России Владимир Путин назначил Щукина временно исполняющим обязанности главы республики после ухода Сергея Меликова. Тот покинул пост по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. До этого Меликов руководил регионом с октября 2020 года, а в 2021 году был избран главой Дагестана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Федор Щукин представил президенту России Владимиру Путину идею по созданию Дома ветеранов СВО

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