Мастер на все жанры: ушел из жизни создатель «Экипажа» Александр Митта

На счету режиссера десятки кинокартин, ставших классикой отечественного кинематографа.

В Москве на 93-м году ушел из жизни известный советский и российский режиссер Александр Митта. Легенда кинематографа, известнейший деятель культуры скончался на фоне осложнений после перенесенного инсульта. Но не только им в последнее время страдал артист — долгое время его также беспокоили проблемы сердцем, онкология и неврологические проблемы. В конечном итоге организм народного артиста не выдержал.

Детство и юность Александра Митты

Выдающийся кинодеятель Александр Митта родился 28 марта 1933-го, в Москве в обычной рабочей семье. Тогда, правда, мальчик носил другую, еврейскую фамилию — Рабинович, которую спустя годы сменит еще на одну еврейскую по личным обстоятельствам.

В детстве маленький Саша даже не мечтал о карьере в кино, хоть и занимался театральной студии московского Дома пионеров. Но душа мальчика лежала к другому виду искусства — живописи. И в этом он тоже с малых лет преуспевал, занимаясь в художественном кружке.

На тот момент жизнь отняла у мальчика самого главного и дорогого человека — маму. В 1937-м на партсобрании завода, где работала женщина, ее незаслуженно обвинили в антисоветской пропаганде — женщину отправили отбывать наказание в лагерь, где она провела долгие десять лет. Саша в это время жил то с отцом, то в детском доме, то у родной тети.

Умер Александр Митта: какие фильмы режиссера могли никогда не попасть на большие экраны

Следуя мечте, окончивший школу юноша поступил в художественный вуз, но дальше не сложилось. От студента при написании картин требовали придерживаться рамок соцреализма. Но творчество и рамки для Митты, в то время еще Рабиновича, вещи несовместимые. Так молодой человек стал студентом Московского инженерно-строительного института имени В. В. Куйбышева (ныне — Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет), попав в команду знаменитого наставника, конструктивиста и архитектора Константина Мельникова. Казалось бы, перед юношей были открыты все дороги в профессию, но тяга к прекрасному никуда не делась.

Окончив учебное заведение, Митта стал сотрудничать с лучшими юмористическими и литературно-художественными изданиями страны. От «Крокодила» он, к примеру, получал заказ на карикатуры, а от «Веселых картинок» — на иллюстрации. Правда, в штат исторического журнала Рабиновича так и не взяли, редактор тогда это мотивировал так:

«Рабинович в „Крокодиле“ — это уже перебор».

Первые шаги в кино Александра Митты

Позже опыт карикатуриста очень пригодится молодому и талантливому Александру, но уже в кино. На этот путь он встал в 1955-м, поступив на режиссерский факультет Всероссийского государственного университета кинематографии (ВГИК), и здесь ему снова повезет с наставником — им станет народный артист СССР Михаил Ромм, а сокурсниками — Андрей Тарковский и Василий Шукшин.

Кстати, к тому моменту молодой человек не просто начнет с нуля в кино, но и оставит в прошлом фамилию Рабинович, сменив ее на другую и тоже еврейскую — Митта, которая восходит к материнским корням. После режиссер не раз подчеркивал, что гордится еврейским происхождением. И к счастью, на новом поприще оно ему уже никак не помешало.

Дебют в кино Александра Митты

Первой дебютной картиной начинающего режиссера стала «Друг мой, Колька» (1961), которую он поставил вместе с коллегой Александром Салтыковым. В том же году фильм был удостоен сразу двух почетных премий, одна из которых — международная. Победителей огласили на лондонском кинофестивале. Для Митты это, конечно, был первый триумф.

Годом позже Митта снова вернулся к подростковой теме, уже самостоятельно создав картину «Без страха и упрека». А в 1965-м в картине «Звонят, откройте дверь» тонко и пронзительно раскрыл детско-юношеские проблемы. И снова лента вырвалась на международную арену и заслуженно завоевала «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля. К этой награде добавилась еще одна — католическое жюри признало работу лучшим детским фильмом.

В дебютном фильме Митты уже снялись такие легенды как Юрий Никулин и Савелий Крамаров. Кадр из к/ф «Друг мой Колька», реж. Александр Митта, 1961 г.

Премьера картины «Гори, гори, моя звезда» зритель встретил с не меньшим восторгом, как и «Точка, точка, запятая» — в 1972-м. Так в копилке режиссера оказались очередные несколько наград — «Серебряный приз» конкурса детских фильмов VIII МКФ — в Москве, премия IV «Парада детских фильмов» — в Белграде, приз Международного кинофестиваля детских фильмов — в Салерно и премия Ленинского комсомола. Прошло уже полвека, но картина до сих пор считается одним из лучших фильмов про детей и для детей.

Триумф Александра Митты во взрослом кино

В историю отечественного кинематографа Митта вышел в 1979-м с картиной «Экипажа», став своего рода первопроходцем в жанре «фильм-катастрофа». После в советском кинематографе ни одна из картин не смогла побить рекорды в прокате.

Картина «Экипаж» по праву вошла в золотой фонд российского кинематографа. Кадр из к/ф «Экипаж», реж. Александр Митта, 1979 г.

Это тот самый случай, когда цель полностью оправдала средства, которые Митта вложил в киноленту. Проект оказался очень дорогостоящим по тем временам, да и в советский Минкульт им никак не заинтересовался — фильм посчитали «ненужным» и «неинтересным». Но режиссер до последнего не сдавался и нашел главного спонсора в лице Аэрофлота. Если бы не компания, сложно представить, кто бы помог тогда режиссеру с реквизитом — нужны были реальные самолеты и не один, которые пришлось по-настоящему сжечь для полной реалистичности сюжета.

Но деньги — лишь часть случившегося успеха. В картину Митта и его команда вложили огромный человеческий ресурс, а это бесценно. Благодаря мастеру советский зритель тогда открыл для себя легендарных актеров — Татьяну Догилеву, Леонида Филатова, Александра Яковлева. А исполнитель главной роли Георгий Жженов, будучи уже звездой кинематографа, в очередной раз подтвердил актерский талант, от и до передав образ командира экипажа.

Среди других известных работ Митты — ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'' (1976), ''Сказка странствий'' (1983), ''Затерянный в Сибири'' (1990), '”Шагал — Малевич'' (2013).

Кинорежиссер Александр Митта за свою жизнь был удостоен множества наград за вклад в культуру. www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Попробовал себя мастер и в многосерийном кино — главный успех на этом поприще пришелся на киноленту «Граница. Таежный роман», с которая, собственно, тоже начался успех новой плеяды актеров — Алексея Панина, Марата Башарова, Ольги Будиной и многих других.

Из более поздних работ Митты — фильм «Шагал-Малевич» (2013) о витебском периоде жизни знаменитого живописца, графика, поэта Марка Шагала. Также Митта снялся в нескольких фильмах, таких как ''Июльский дождь'' (1966), ''Раскаленная суббота'' (2002), ''Дом Солнца'' (2010) и других.

Режиссерскую работу совмещал с преподавательской деятельностью. За его плечами — сотрудничество с киношколой Aufbaustudium-film Гамбургского университета, создание своей киношколы и преподавание на Высших курсах сценаристов и режиссеров.

Личная жизнь Александра Митты

Кинорежиссер Александр Митта с супругой Лилией. www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Любимой женщине Александр Митта оказался столь же предан, как и профессии. Более шести десятилетий режиссер был счастлив со своей супругой Лилией Майоровой. С ней он познакомился еще в период сотрудничества с детским книжным издательством. Там же работала и молодая художница, которая запала ему в душу с первого взгляда. Девушка, скорее, даже напоминала модель: высокая, невероятно красивая, экстравагантная и с безупречным вкусом. Платья с кринолинами, необычные шарфы с капюшонами, шляпы с широкими полями — ее гардероб совсем не вписывался в имидж рядовых советских женщин.

Как раз такую и искал Митта, который сам не умел и не хотел жить по шаблонам. Так две родственные души начали свой совместный путь. Молодому человеку, правда, пришлось для начала увести любимую от ее законного мужа, считавшегося по тем временам представителем «золотой молодежи».

Ни деньги супруга, ни общественное мнение не стали для художницы поводом для раздумья. В один прекрасный момент она собрала вещи и съехала от него навсегда и сразу в коммунальную квартиру Митты. Но для влюбленных это место стало раем в шалаше — здесь прошел один из лучших периодов их жизни, на который пришлись свадьба и рождение сына.

В советские времена обычно два этих события случались в иной последовательности, но пара и тут не следовала никаким стереотипам. Да и бывший супруг вставлял палки в колеса, несколько лет тянув с согласием на развод. Свадьба влюбленных прошла без всякой помпезности: как-то молодые люди вернулись из бани, а потом просто отправились в ЗАГС, даже не позаботившись об обручальных кольцах.

Далекие от обрядов и традиций супруги, зато демонстрировали, можно сказать, классический пример семейного счастья. Майорова ради семьи отказалась даже от головокружительно по тем временам предложения по работе. Еще беременную ее позвали на гастроли в США с театром кукол, но для этого бы пришлось сделать аборт. Художница даже не колебалась в выборе, и ни разу не пожалела о том, что решилась родить наследника.

Любовь и взаимопонимание оказались главным фундаментом союза двух безумно творческих и обожающих друг друга людей. Потому в их доме всегда царили уют и гармония. Как раз то самое, чего нет во многих творческих семьях. Не зря даже Владимир Высоцкий обожал гостить у Митты, а свои главные тайны доверял больше самой Лилии Моисеевне, чем ее супругу. И он, и все остальные знали, что из этой «избы» сор не выносится никогда. Слишком порядочные и слишком интеллигентные люди здесь живут.

История пары даже легла в основу документального фильма «Больше чем любовь», который показали на одном из федеральных каналов в 2011-м. Разлучить супругов смогла только смерть — Александр Митта потерял свою музу в ноябре 2022-го.