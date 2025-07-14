Мастер большого кино: каким запомнится Александр Митта и его работы

Режиссер отличался неповторимым стилем, психологизмом в работах и огромной любовью к кино.

В Москве на 93-м году жизни умер Александр Митта. Режиссер, сценарист, художник. Работы мастера — это всегда эмоции и неповторимый стиль. «Друг мой, Колька!», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Затерянные в Сибири», сериал «Граница. Таежный роман» и первый советский фильм-катастрофа «Экипаж». Митта создал собственную киношколу, которая будет работать и после его смерти. Корреспондент «Известий» Николай Никулин продолжит.

Он подготовил сотни студентов к работе в кино, а уж скольких людей научил в нем разбираться с помощью своей книги «Кино между адом и раем» — и вовсе не сосчитать. Александр Митта не только глубоко понимал кино — герои буквально «жили» на экране.

Он не жалел пленку из-за своего перфекционизма: мог снять семь или десять дублей, лишь бы кадр действительно был правдоподобным. Так, Елене Прокловой в фильме «Звонят, откройте дверь» предстояло сыграть сложную роль двенадцатилетней Тани. Разбитое сердце, девичьи слезы, и это предстояло сыграть совсем юной Прокловой.

С фильмов про детей Митта и начинал свой путь, как выпускник ВГИКа. Он любил детей за открытость миру, сам всегда себя считал инфантильным человеком и, по собственному признанию, во время съемок вступал с ребятами в «союз равноправных».

Дружба — основа коллективной работы. Не случайно, что и дебютный его фильм «Друг мой, Колька!» посвящен тому, как школьники организуют «Тайное Общество Троечников» против царящего бюрократизма, ломая привычные представления о воспитании.

Одна из самых известных и популярных его работ — это фильм «Экипаж». У Митты получился первый советский экшн-фильм, который по посещаемости занял шестое место за всю историю проката. Он сумел сохранить за потоком быстро сменяющихся событий и острым сюжетом психологию главных героев. Этот дар объединять в одном фильме и жанровую легкость, и лирическую глубину Александр Митта затем продемонстрировал и в «Сказке странствий».

«Если ты идешь в общем потоке, то ты сделаешь что-то похожее на то, что было до тебя, и что может ожидаться. А когда у тебя есть четкая оригинальная идея, тогда есть больше шансов поразить людей в сердце и заставить их волноваться и думать», — говорил народный артист РФ, режиссер Александр Митта.

В трагифарсе «Гори, гори, моя звезда» он предложил карнавальный взгляд на историю русской революции, где Олег Табаков в роли искрометного театрального режиссера Искремаса ищет новые формы искусства в новых социальных обстоятельствах.

В последней картине Митты 2013 года «Шагал — Малевич» зрителя отправляют в ту же эпоху, только в город Витебск, где художники-авангардисты изобретают язык революционного искусства. Для Александра Митты это не попытка осмыслить трагические страницы истории, а, напротив, найти даже в самых тяжелых временах место для восторга и творческого энтузиазма.