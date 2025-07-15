Как долго Евросоюз будет готов накачивать ВСУ вооружением на таких условиях?

Сделку о поставках оружия для Украины заключили американцы и НАТО. Об этом глава Белого дома заявил по итогам встречи с генсеком альянса Марком Рютте.

Сам Трамп уже дал понять, что речь не столько о политике, сколько о бизнесе. Он в очередной раз напомнил, что администрация его предшественника потратила на поддержку Киева 350 миллиардов долларов. Но теперь Вашингтон намерен вернуть эти деньги, продавая оружие Европе. А та, в свою очередь, будет вооружать режим Зеленского.

«Мы производим оружие, европейцы его покупают. Соединенные Штаты больше не будут платить. Мы производим — они покупают! Они увеличивают военные расходы до пяти процентов — это больше триллиона долларов в год! Это большие деньги. Европа станет сильнее, и мы станем сильнее», — сказал президент США Дональд Трамп.

Генсек НАТО назвал нежелание США безвозмездно выделять Киеву деньги «абсолютно логичным». И уточнил, что помимо европейских стран в новой оружейной сделке будет участвовать и Канада. К примеру, в части поставок 17 систем ПВО Patriot стоимостью миллиард долларов каждая. Союзники по НАТО передадут установки из своих запасов, чтобы потом купить у американцев новые.

И в рамках первой стадии плана США намерены продать союзникам по НАТО оружия на десять миллиардов долларов. Как пишет новостной портал Axios, в пакет войдут ракеты, средства ПВО и артиллерийские снаряды.

По данным телеканала CNN, Вашингтон может также предложить ракеты малой и средней дальности, в том числе для истребителей.

Эксперты газеты New York Times отметили, что решения Трампа теперь не отличаются от действий его предшественника. При этом пока Белый дом сможет выделять только ту помощь, которую одобрили еще при Байдене