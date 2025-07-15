Как не допустить повторного выгорания: советы при возвращении к работе

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 25 0

Как не допустить повторного выгорания: советы при возвращении к работе

Как не допустить повторного выгорания: советы при возвращении к работе

Фото: 5-tv.ru

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Роскачество: резкий возврат к прежнему ритму после эмоционального истощения может усугубить состояние.

Возвращение к работе после пережитого выгорания требует особой осторожности и плавности, отмечают в Роскачестве. В разговоре с Lenta.ru директор департамента организационного развития Евгения Ганькина предупреждает: быстрая адаптация к прежним обязанностям может привести к повторному истощению.

Важным условием восстановления становится гибкий график, постепенное распределение задач и бережное отношение к своему состоянию.

Эксперт советует заранее обсуждать с руководством возможные меры поддержки: корректировку нагрузки, гибкое время начала рабочего дня либо смену фокуса задач. Большинство компаний, особенно на фоне участившихся случаев выгорания, готовы к диалогу, если работник прямо говорит о своих потребностях и ограничениях.

Особое внимание следует уделить восстановлению нервной системы. На это требуется больше времени, чем принято считать. Для профилактики рекомендуется находить занятия вне работы, которые не требуют продуктивности и результата — это может быть прогулка, творчество или простое безделье.

По данным исследования Rambler & Co, 40% россиян сталкивались с симптомами выгорания на рабочем месте. Эти цифры подчеркивают необходимость бережного подхода к собственному здоровью и создания в организациях более устойчивой к стрессу среды.

Ранее 5-tv.ru рассказал, можно ли взять больничный при выгорании на работе.

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