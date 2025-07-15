Лавров указал на важность мирного решения кризиса вокруг ядерной программы Ирана

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 31 0

Министр иностранных дел Сергей Лавров указал на важность решения кризиса Ирана

Лавров указал на важность мирного решения кризиса вокруг ядерной программы Ирана

Фото: © РИА Новости

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Министр иностранных дел РФ встретился со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул важность мирного решения вопроса относительно ядерной программы Ирана. Об этом говорится на официальном сайте МИД РФ.

В сообщении ведомства сказано, что российский дипломат встретился со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи.

«Вновь подчеркнута важность урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы исключительно политико-дипломатическими средствами, в соответствии с нормами международного права», — сказал во время беседы с Аббасом Аракчи Сергей Лавров.

Кроме того, в рамках встречи министры договорились о новых контактах на различных уровнях.

Напомним, 15 июля в городе Тяньцзине началось заседание Совета глав МИД стран ШОС. В этом мероприятии принял участие Лавров. Он встретился со своими коллегами из дружественных стран.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Сергей Лавров пообщался с председателем КНР Си Цзиньпином. Дипломат передал ему послание от Владимира Путина, а также обсудил с ним ряд важных вопросов. Среди них — предстоящий визит президента в Китай.

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