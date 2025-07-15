«Защита интересов двух стран»: Лавров и Си Цзиньпин провели встречу в Пекине

Обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и предстоящий визит Владимира Путина в Китай.

Дружеский привет от Владимира Путина передал китайскому лидеру глава нашего МИД. В Пекине Сергей Лавров провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Во время беседы обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также дали оценку международным событиям. Одна из тем разговора — предстоящий визит президента в Китай.

В конце августа Владимир Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Повестку этого форума сегодня обсуждают министры иностранных дел. Все подробности у корреспондента «Известий» Николая Иванова.

Великая китайская стена столетиями защищала Поднебесную от варваров. Теперь оплотом надежности и стабильности служит ШОС, причем не только для Китая.

В Пекине в Доме народных собраний министров иностранных дел стран ШОС за большим столом с букетами фиолетовых гортензий принимает лидер КНР. Потом Си Цзиньпин проводит двустороннюю встречу с Сергеем Лавровым.

«Министерства иностранных дел России и КНР должны продолжать эффективно реализовывать важные договоренности, достигнутые лидерами двух стран. Кроме того, нужно укреплять взаимную поддержку и сотрудничество на многосторонних площадках, таких как ШОС. Необходимо защищать интересы обеих стран в сфере безопасности», — отметил Си Цзиньпин.

После этого министры спешат за 100 километров от столицы. Встреча Шанхайской организации сотрудничества проходит в древнем городе Тяньцзинь. Это промышленный центр на севере Китая. Здесь и машиностроение, и металлургия, и добыча нефти — в районе Бохайского моря. Добирались туда на высокоскоростном поезде со скоростью до 350 километров в час.

Главы МИД обсудят решения, которые позже — на саммите в конце августа — начале сентября — рассмотрят уже лидеры государств. Затронут геополитику: Иран, Ближний Восток, Афганистан. Не обойдут вниманием и ситуацию с неконтролируемым расширением НАТО: теперь уже блок хочет проникнуть в Индо-Тихоокеанский регион. Штаты как раз сейчас проводят учения с 19 союзниками у берегов Австралии. 30 тысяч военнослужащих. Цель — постоянное давление на Китай из-за Тайваня. Вот и генсек НАТО сам придумывает фантастические сценарии, лишь бы спровоцировать Пекин и Москву.

«Если бы Си Цзиньпин напал на Тайвань, он бы сначала обязательно позвонил своему партнеру во всем этом Владимиру Путину и сказал ему: «Эй, я собираюсь сделать это, и мне нужно, чтобы вы отвлекли их внимание в Европе, напав на территорию НАТО», — заявил генсек НАТО Марк Рютте.

Но Шанхайская организация сотрудничества в отличие от НАТО — не военный блок. В ШОС входят десять государств. В общей сложности это 3,5 млрд человек, половина населения планеты.

Безопасность — ключевой мотив: борьба с терроризмом, наркотрафиком, экстремизмом. Экономика, наука, культура — тоже важные для организации темы. Председательство Китая в ШОС внесло национальный колорит древнейшей цивилизации и в политические процессы.

В Китае традиционная кухня — хого. Ее еще переводят как «китайский самовар». К столу подают только ингредиенты, готовишь сам. Как и в ШОС, результат зависит только от слаженной работы всех, кто сидит за столом.