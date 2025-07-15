Лавров: страны ШОС понимают российскую позицию по Украине

Глава МИД России отметил, что партнеры разделяют озабоченность Москвы по поводу причин кризиса.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с пониманием относятся к позиции Москвы по ситуации на Украине. По его словам, партнеры поддерживают идею устранения коренных причин конфликта, а не только работы с его последствиями.

На пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС, Лавров подчеркнул, что российская сторона вновь подтвердила свою приверженность мирному урегулированию. Он отметил, что конструктивный диалог с международными партнерами по-прежнему возможен, если учитывать все аспекты кризиса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил о готовности Москвы продолжать переговоры, в отличие от Киева, который, по мнению Кремля, затягивает процесс. Кроме того, Песков подчеркнул, что визит спецпредставителя Дональда Трампа Кита Келлога в Украину может усилить дипломатические усилия Вашингтона.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Европе недовольны пзицией Трампа в отношении России.