Лавров: страны ШОС понимают российскую позицию по Украине

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 47 0

Лавров: страны ШОС понимают российскую позицию по Украине

Фото, видео: © РИА Новости/Болат Шайхинов; 5-tv.ru

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Глава МИД России отметил, что партнеры разделяют озабоченность Москвы по поводу причин кризиса.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) с пониманием относятся к позиции Москвы по ситуации на Украине. По его словам, партнеры поддерживают идею устранения коренных причин конфликта, а не только работы с его последствиями.

На пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ШОС, Лавров подчеркнул, что российская сторона вновь подтвердила свою приверженность мирному урегулированию. Он отметил, что конструктивный диалог с международными партнерами по-прежнему возможен, если учитывать все аспекты кризиса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также сообщил о готовности Москвы продолжать переговоры, в отличие от Киева, который, по мнению Кремля, затягивает процесс. Кроме того, Песков подчеркнул, что визит спецпредставителя Дональда Трампа Кита Келлога в Украину может усилить дипломатические усилия Вашингтона.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Европе недовольны пзицией Трампа в отношении России.

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