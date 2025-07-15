Вышло случайно: стена сносимой автопарковки рухнула на автосервис в Петербурге

Обошлось без пострадавших.

Ущерб на миллионы. Стена рухнула на автосервис при сносе паркинга в Петербурге. В момент обрушения в здании находились люди. Только по счастливой случайности обошлось без жертв. Причем никаких уведомлений о сроках предстоящих работ владельцы здания не получали. Кто теперь будет возмещать убытки? Узнала корреспондент «Известий» Елизавета Бабенко.

Строительная пыль и обломки, завалившие часть помещения — так сейчас выглядит автосервис. В момент, когда фасад рухнул, в зале находились двое сотрудников — чудом уцелели.

Автосервис находится в ангаре и расположен в нескольких метрах от неработающего паркинга, который сегодня начали сносить. Но досталось и соседям.

«Нас, как собственников этого здания, не предупреждал никто о сносе соседнего здания. Мы знали это со слов людей, с которыми мы в хороших отношениях. Которые нам рассказывали, что вот нас будут сносить, и все. Официальных предупреждений никаких нам сделано не было», — рассказала представитель собственника ангара Людмила Макеева.

Впрочем, строители, которые так неловко обращаются со спецтехникой, проблемы, похоже, не увидели.

Сумму ущерба еще предстоит подсчитать. А набегает немало. Кроме стены и дорогого оборудования автосервиса повреждены несколько машин клиентов. И теперь неизвестно, кто им должен компенсировать убытки. В мастерской, которой на время придется перевозить бизнес в другое место, надеются на порядочность подрядчика.

«Если к нам придут с предложением о четких сроках ремонта, компенсацией наших убытков, у нас есть временно куда съехать, мы готовы подписать документы, сотрудничать без судебных тяжб», — отметила владелец автосервиса Алия Олимова.

Мы тоже направили запрос в подрядную организацию. Однако как вышло, что экскаватор снес не то, что нужно — пока неизвестно. На месте ЧП сейчас работают следователи и полиция.