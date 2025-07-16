ЕС в режиме спринта: еще не приняли 18-й пакет санкций, а уже обсуждают 19-й

Эфирная новость 27 0

В Евросоюзе задумались о 19-м пакете антироссийских санкций, не приняв еще 18-й

Фото, видео: www.globallookpress.com/imago stock&people; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава МИД Литвы отметил, что нынешние меры, даже еще не одобренные евродепутатами, уже неэффективны.

Антироссийские споры звучали в Брюсселе, где хотели были принять 18-й пакет санкций. Сделать это не смогли, противников оказалось больше, чем обычно.

Зато Вильнюс выступил непривычно поспешно, предложив начать подготовку уже нового, 19-го пакета. Глава литовского МИД отметил, что нынешние меры, даже еще не одобренные евродепутатами, уже неэффективны.

«В отношении Украины Европа должна прекратить тянуть время. Нам нужно собраться и принять 18-й пакет санкций, в котором потолок цен на нефть будет снижен, а также начать подготовку 19-го пакета, который еще не готов. Мы должны двигаться дальше, потому что мы видим, что наши текущие меры пока не работают», — сказал глава МИД Литвы Кястутис Будрис.

В то же время Словакия, выступающая против потолка цен на российскую нефть, хочет добиться от Еврокомиссии особых условий, которые позволят Братиславе сохранить газовый контракт с Москвой до 2034 года. Такое заявление опубликовал премьер Роберт Фицо. Ранее он назвал 18-й пакет санкций против России, цитата, «идиотским».

+19° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
77.96
-0.41 91.15
-0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:08
ЕС в режиме спринта: еще не приняли 18-й пакет санкций, а уже обсуждают 19-й
1:50
Ливень и молнии запомнятся москвичам надолго: как непогода парализовала движение в столице
1:31
Фицо против всех: Европа снова в разладе из-за новых санкций против РФ
1:13
ШОС против ультиматумов: страны не хотят склонять голову перед США
0:54
Страшно красиво: гигантский айсберг приплыл к деревне в Гренландии
0:36
«Кошмар на улице Вязов» — 41 год спустя: как изменились герои культового ужастика

Сейчас читают

«Кошмар на улице Вязов» — 41 год спустя: как изменились герои культового ужастика
Два электробуса столкнулись в Москве, пострадали 11 человек
Число пострадавших при атаке ВСУ на Воронежскую область возросло до 27 человек
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025