В Минсельхозе предложили зафиксировать цены на яйца

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В среднем десяток сейчас стоит в районе 65 рублей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Минсельхоз предложил зафиксировать цены на куриное яйцо. Это позволит защитить производителей от возможных убытков, а потребителей — от переплаты.

В последнее время в стране удалось заметно нарастить объемы производства. С января по май выпущено более 16 миллиардов яиц. Так что дефицита товара на рынке нет.

Однако вопрос стоимости, которая будет выгодна и фермерам, и покупателям — остается открытым. Как ожидается, решить его помогут долгосрочные контракты с закрепленной формулой расчета цен.

Цены на куриное яйцо с начала года упали почти на 40%. В среднем десяток сейчас стоит в районе 65 рублей, но можно найти на прилавках еще дешевле. При этом ретейлеры закупают товар максимум по 30 рублей, что в два раза ниже себестоимости.

Из-за чего фермеры вынуждены искать варианты, как повысить рентабельность. И некоторые уже прибегли к жестоким мерам. Так, одна из птицефабрик просто перестала кормить кур-несушек. На другом предприятии три тысячи птиц выбросили на улицу.

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