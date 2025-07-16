Говорят, коньяк — ненастоящий: армянские заводы обвинили в поставке подделок

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Большая часть армянского коньяка не соответствует требованиям ГОСТ

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Вяткин; 5-tv.ru

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В половине образцов спирт — не виноградного происхождения

Один из самых популярных алкогольных напитков подвергся жесткой критике. Российские производители обвинили заводы Армении в поставках поддельного коньяка.

Исследования показали, что 85% продукции из этой страны не соответствуют требованиям ГОСТ. В половине образцов спирт вовсе оказался не виноградного происхождения.

А значит, по мнению экспертов, эти напитки являются чем угодно, но только не коньяком.

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