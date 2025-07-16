Готовы платить любые деньги: Роскачество проверит рынок видеиогр в стране

Особое внимание — тем, кто активно продвигает платные услуги.

Рынок видеоигр в нашей стране ждут существенные ограничения. Уже осенью Роскачество должно завершить проверку всех цифровых продуктов, которые представлены в России. Особое внимание тем разработчикам, которые активно продвигают в виртуальном мире платные услуги. Фактически делают деньги из воздуха, продавая дополнительные жизни, амуницию и оружие. Корреспондент «Известий» Сергей Хайдаров продолжит тему.

Рынок видеоигр так популярен, что давно обошел по выручке музыкальную сферу и киноиндустрию. Только в прошлом году мировые разработчики заработали почти 200 миллиардов долларов. Львиную долю денег приносят донаты.

«Я могу покупать какие-то кейсы, скины на оружие. Есть игры, в которых донат именно решает. С донатом легче играть становится», — поделился геймер Степан Сорокин.

На это и расчет создателей игр. Геймеры готовы платить любые деньги, лишь бы стрелять точнее и бегать быстрее.

«Ты смотришь, у человека нож. Он выглядит красиво, шикарно. Ты тоже хочешь что-то подобрать, и в этот момент у тебя в магазине появляется то же самое. Бывает нотка провокации», — поделился геймер Кирилл Камаев.

«Игра на то и предусмотрена для того, чтобы человек больше тратил и меньше получал», — рассказала психолог Анна Белявская.

По исследованиям Роскачества, почти половина несовершеннолетних геймеров хоть раз тратили деньги на донаты без ведома родителей.

«Ребенок подходит к родителям и говорит: «Вот здесь у меня покупка на десять долларов». Родитель, любя, зная своего ребенка, дает ему карту, он подвязывает в игру, и потом уже что? Дополнительных способов аутентификации не требуется. Ребенок уже дальше: «купить, купить, купить, купить, купить, купить, купить», — рассказал руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

По статистике, за год только один любитель видеоигр тратит на донаты 16 тысяч рублей. На пустом месте разработчики заработали за то же время, внимание, 204 миллиарда рублей. Это в два раза больше годового бюджета таких городов, как Казань, Новосибирск, Екатеринбург и Нижний Новгород. Популярные игры выкачивают деньги любым путем.

Взять хотя бы игру Counter-Strike, где стоимость скинов на оружие может превышать несколько миллионов рублей. Все зависит от уникальности предмета. И геймеры буквально охотятся за эксклюзивом. Вновь и вновь вкладывают деньги и по сути играют в онлайн-казино. Где шансы выиграть что-то по-настоящему ценное — меньше процента.

Есть 16 основных способов заставить геймеров платить за воздух. Один из них называется «Энергия на исходе». Это давление на пользователя за счет блокировки игры. Продолжить играть он может, только заплатив. А вот тактика «Только сейчас» давит на игроков за счет временных акций. Кричащая реклама о небывалых скидках вызывает страх упущенной возможности. Игрокам буквально внушают, что завтра выгоды уже не будет.

«В период распродаж иногда не очень честные продавцы, это не только в играх существует, искусственно завышают цену. Большинство пользователей об этом, естественно, знают. Рассчитывают на невнимательность», — отметила маркетолог Татьяна Долгих.

Но все эти схемы де-юре не считаются вымогательством. Привлечь к ответственности разработчиков игр нельзя. Но можно внести в черный список. Роскачество проведет мониторинг всех видеоигр на рынке. Первыми проверят три крупнейшие китайские видеоигры.

«Они должны обязательно, как мне кажется, указывать шанс выпадения того или иного продукта. А вот если шанс указан один, а реальный шанс выпадения другой, это уже чисто обман», — считает разработчик видеоигр Денис Позняков.

Полный список игр с маркировкой появится уже этой осенью. Не прошедшим проверку понизят рейтинги. Это ударит по скачиваниям на платформах и усмирит любителей делать деньги из воздуха.