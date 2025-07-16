Прощание с Юрием Морозом проходит в Москве

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 683 0

Прощание с Юрием Морозом проходит в Москве

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Филиппов; 5-tv.ru

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В столице простились с известным режиссером, актером и продюсером, скончавшимся 14 июля.

В среду, 16 июля, в Москве в Большом траурном зале Центральной клинической больницы №1 состоялась церемония прощания с Юрием Морозом — выдающимся деятелем отечественного кино и театра. Проститься с ним пришли коллеги, друзья, поклонники и родные. Кадры церемонии публикует 5-tv.ru.

Юрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне, Украинская ССР. Окончил Школу-студию МХАТ, а затем — режиссерский факультет ВГИКа. Его карьера началась в театре имени Ленинского комсомола, после чего он дебютировал в кино у Сергея Герасимова в исторических фильмах «Юность Петра» и «В начале славных дел».

В дальнейшем Мороз стал известным режиссером и продюсером. Он был среди основателей Ассоциации молодых кинематографистов, а также снял ряд заметных проектов, включая «Участок» и «Бедная Настя». Личная жизнь артиста также была связана с кино: он был женат на актрисе Виктории Исаковой, а его дочь Дарья Мороз — одна из ведущих актрис современного театра и кино.

Юрий Мороз оставил глубокий след в российской культуре и навсегда останется в памяти зрителей и коллег.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти режиссера Александра Митты.

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