Молча принимали соболезнования: с Юрием Морозом простились жена и дочь

Присутствующие выражали актрисам свою поддержку.

Актрисы Дарья Мороз и Виктория Исакова простились с режиссером Юрием Морозом. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Церемония прошла в Большом трауром зале Центральной клинической больницы № 1. Все внимание было приковано к дочери Юрия Павловича и его супруге. Они принимали соболезнования молча.

Юрий Мороз скончался несколько дней назад после долгой борьбы с онкологией. Супруга и дочь были рядом в последние минуты его жизни. По окончании панихиды Дарья и Виктория покинули Большой траурный зал ЦКБ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что прощание с Юрием Морозом проходит в Москве. Гости церемонии — коллеги, друзья, поклонники и близкие выдающегося деятеля отечественного кино и театра.

Юрий Павлович родился 29 сентября 1956 года в Краснодоне. Начал карьеру в театре имени Ленинского комсомола. Дебютировал в исторических фильмах Сергея Герасимова «Юность Петра» и «Начало славных дел». Является основателем Ассоциации молодых кинематографистов.