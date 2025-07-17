«Людоловы» просчитались: мобилизация в Харькове потерпела фиаско

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Житель Харькова избежал мобилизации, обвинив сотрудников ТЦК в незнании мовы

Фото, видео: www.globallookpress.com/Serhiihudakukrinform; 5-tv.ru

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Сотрудники ТЦК не стали забирать на фронт мужчину, обвинившего их в незнании украинского языка.

Уникальная ситуация в Харькове, где попытка принудительной мобилизации на улице завершилась провалом, просто потому что военкомы разговаривали по-русски. Сотрудники ТЦК не стали забирать на фронт мужчину, обвинившего их в незнании украинского языка.

Наглости этому потенциальному вояке не занимать. В Харьковской области две трети населения говорят именно на русском языке. Хотя украинский — официальный и, как продемонстрировали накануне депутаты Верховной рады, отлично подходит для ругани.

Депутаты не смогли поделить трибуну. Но это не помешало им сегодня увеличить в бюджете военные расходы, а также принять законопроект о службе в ВСУ для граждан старше 60 лет.

Теперь контракты могут заключать и мужчины, и женщины, если служить им позволяет здоровье. Новый уровень мобилизации осталось одобрить только Зеленскому.

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