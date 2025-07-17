До миллиона за галочку: как будут наказать за навязывание страховок и услуг

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Госдума одобрила увеличение штрафов за навязывание допуслуг потребителям

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении штрафа за эти действия.

Госдума одобрила увеличение штрафов в 50 раз за навязывание дополнительных услуг. Депутаты приняли законопроект в первом чтении.

Речь идет, например, о счетах за ЖКХ, в которых собственников квартир заставляют против воли оплачивать кабельное телевидение или консьержа. Либо же когда при покупке авиа- или железнодорожных билетов в системе автоматически стоит галочка возле добровольного страхования.

Нередко те, кто оказывают подобные услуги, в случае отказа от дополнительных опций грозят лишить покупателя скидки или взыскать неустойку. Сейчас подобная практика карается штрафом от двух до 40 тысяч рублей. В случае же одобрения поправок наказание вырастет до миллиона.

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