До миллиона за галочку: как будут наказать за навязывание страховок и услуг
Госдума одобрила увеличение штрафов за навязывание допуслуг потребителям
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении штрафа за эти действия.
Госдума одобрила увеличение штрафов в 50 раз за навязывание дополнительных услуг. Депутаты приняли законопроект в первом чтении.
Речь идет, например, о счетах за ЖКХ, в которых собственников квартир заставляют против воли оплачивать кабельное телевидение или консьержа. Либо же когда при покупке авиа- или железнодорожных билетов в системе автоматически стоит галочка возле добровольного страхования.
Нередко те, кто оказывают подобные услуги, в случае отказа от дополнительных опций грозят лишить покупателя скидки или взыскать неустойку. Сейчас подобная практика карается штрафом от двух до 40 тысяч рублей. В случае же одобрения поправок наказание вырастет до миллиона.
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