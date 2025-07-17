Телефон вместо руля: в Петербурге бьют тревогу из-за недобросовестных водителей автобусов

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Штрафы за телефоны для водителей автобусов могут увеличить в Петербурге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Власти города могут увеличить в десять раз штрафы за использование смартфона во время вождения.

В Петербурге собираются в десять раз увеличить штрафы за использование телефона за рулем. Эти правила будут распространяться не на всех автомобилистов, а только на водителей автобусов. По мнению разработчиков документа, только такие жесткие меры помогут навести порядок в сфере общественного транспорта Северной столицы.

Нередко именно гаджеты становятся причиной крупных ДТП с участием автобусов. Их водители во время движения совсем не следят за дорогой. А смотрят фильмы, общаются и даже делают покупки в интернете. В этом убедился корреспондент «Известий» Родион Северьянов.

И когда только успевает бросить взгляд на дорогу? Водитель автобуса увлечен перепиской, а может, просто лайкает понравившиеся посты. Дел за рулем, в общем, хватает. А вот его коллега ведет важные переговоры — главное, чтобы остановку не пропустил и двери не забыл открыть. А вот водитель проходит очередной уровень — а красный светофор? Или пешеход на зебре? Ведь на дороге важна даже доля секунды.

«Увеличивает время реакции водителя примерно на 0,3 секунды — и это при соблюдении скоростного режима — приблизительно 5-7 метров. Это как раз те метры, которых не хватило, чтоб не врезаться в передний автомобиль», — говорит автоэксперт Дмитрий Попов.

Увы, но статистики ДТП, произошедших из-за использования телефона за рулем, не ведется. Мало кто из водителей скажет инспектору, что просто засмотрелся в мобильник и проворонил поворот. Так что чаще фигурирует фраза «не справился с управлением». Штрафные санкции — полторы тысячи — существуют, но реально этот запрет практически не действует.

«Любой телефон у нас имеет громкую связь, устройство оборудовано — а значит, им можно пользоваться. Отправлять СМС не запрещено, играть в онлайн-игры, смотреть курсы акций на бирже — не запрещено», — говорит член Общественной палаты России Александр Холодов.

Пусть в России санкций за переписку не существует, но любителя общения за рулем все же ждет ответственность — уверяет перевозчик.

«Водитель будет наказан. Такие вещи отслеживаются по внутренним камерам, по салонным. Проводится разбор обязательный, проводятся беседы», — сообщили в компании «ВЕСТ-СЕРВИС».

Но водители продолжают разговаривать, играть и даже делать покупки на маркетплейсах — как в этом случае.

А вот водители электротранспорта — троллейбусов и трамваев — редко бывают замечены с телефоном в руках. Может быть, потому что перед самостоятельным выходом на маршрут проходят серьезное обучение и сдают экзамен, а не просто показывают при трудоустройстве соответствующую водительскую категорию. А может, просто «Горэлектротранспорт» жестче следит за своими сотрудниками.

«Есть возможность у перевозчика контролировать работу водителя, если они хотят — они могут просматривать камеры, даже ИИ ввести», — говорит член Общественной палаты России Александр Холодов.

Нейросеть действительно может помочь в этом контроле — ведь работает же пилотный проект в школьных столовых Петербурга. Персонал, работающий на кухне без положенной формы, тут же отмечает искусственный интеллект и сообщает о нарушении руководству. Человеческий фактор исключен.

Увеличение штрафа за телефон в десять раз автоэксперты считают хорошей инициативой, но дыр в законе все еще остается слишком много. Комтранс предлагает пассажирам реагировать на подобные нарушения — сообщать в автобусные парки или прямо в комитет.

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Телефон вместо руля: в Петербурге бьют тревогу из-за недобросовестных водителей автобусов

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