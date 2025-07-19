Новая роль? Актриса Саша Бортич перевоплотилась в аниме-девочку

На снимке девушка предстала в школьной форме и с бирюзовыми волосами.

Звезда фильма «Я худею» Саша Бортич примерила образ аниме-девочки. Фотографию в необычном для себя амплуа знаменитость опубликовала в социальных сетях.

На новом снимке актриса перед зеркалом позирует в японской школьной форме. У нее длинные бирюзовые волосы, а на лице игривое выражение лица. Многие подписчики не сразу смогли разглядеть Бортич в девочке с ярким макияжем.

Эту фотографию звезда кино никак не прокомментировала. Несмотря на это, под постом поклонники Саши начали предлагать свои версии. Так, одни уверены в том, что Бортич готовится к новой роли, а другие — думают, что она преобразилась ради творческого эксперимента или же просто для летнего настроения.

Фото: Instagram*/bortich

Для Бортич перевоплощение — не в новинку. Например, для роли в фильме «Я худею», актриса сперва набрала лишний вес, а потом резко сбросила несколько десятков килограммов.

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