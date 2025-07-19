Китай начал возведение крупнейшей гидроэлектростанции на реке в Тибете

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 61 0

Проект может усилить напряженность в отношениях между Пекином и Нью-Дели.

Китай начал возведение крупнейшей гидроэлектростанции на реке в Тибете

Фото: www.globallookpress.com/Xiang Hongmei

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Власти Китая начали строительство крупнейшей в мире гидроэлектростанции на реке Ярлунг Цангпо в Тибетском автономном районе. Об этом сообщает China Daily. Реализацией масштабного проекта занимается государственная корпорация Power China.

По данным издания, речь идет о строительстве пяти каскадных гидроэлектростанций, которые образуют единый энергетический комплекс. Совокупные инвестиции в проект оцениваются примерно в 1,2 триллиона юаней — это около 167,2 миллиарда долларов.

Компания утверждает, что после завершения строительства новая ГЭС сможет вырабатывать до 300 миллиардов киловатт-часов электроэнергии ежегодно. Основная часть этой энергии будет поставляться в другие регионы КНР.

Как отмечает агентство Bloomberg, сооружение плотины на трансграничной реке может вызвать протесты со стороны Индии, поскольку Ярлунг Цангпо (в нижнем течении Брахмапутра) также имеет важное значение для водоснабжения северо-востока Индии.

Ожидается, что реализация проекта займет несколько лет.

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