Глава Astronomer покинул должность после скандала на концерте Coldplay

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 63 0

Глава Astronomer Байрон покинул должность после инцидента на концерте Coldplay

Глава Astronomer покинул должность после инцидента на концерте Coldplay

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Трогательные объятия Энди Байрона и его сотрудницы Кристин Кэбот во время шоу в миг облетели весь мир. Дома его в этот момент ждали жена и дети.

Генеральный директор американской IT-компании Astronomer Энди Байрон оставил пост после скандального инцидента, произошедшего во время концерта британской группы Coldplay в Бостоне. Слушая любимые песни, он обнимал свою сотрудницу Кристин Кэбот, и этот момент вывела на огромный экран так называемая камера поцелуев. Предполагаемые влюбленные тут же разбежались и спрятали лица, но славы избежать не смогли. Это видео стало вирусным и наверняка настигло жену и детей Байрона.

Так или иначе, накануне в пресс-службе Astronomer заявили, что их гендир ушел с должности. Сообщение было опубликовано в соцсети LinkedIn. В нем говорится: «От наших руководителей ожидается, что они будут примером как в поведении, так и в ответственности. Недавно этот стандарт не был соблюден». Представители компании добавили, что совет директоров одобрил решение Байрона подать в отставку.

Пока место гендиректора Astronomer занимает один из основателей и директор по программным продуктам Пит Деджой, а Байрону ищут постоянную замену. О судьбе Кристин Кэбот пока ничего неизвестно. Проводится расследование, на время которого она взяла административный отпуск. Об этом говорится в материале портала Axios. Личность женщины изучают журналисты, по слухам, она тоже замужем. Если у нее был роман с руководителем, это может быть нарушением корпоративной политики.

Когда Кэбот и Байрона увидели посетители концерта Coldplay, солист группы Крис Мартин пошутил: «Либо у них роман, либо они просто очень застеснялись». Неловкий момент для всех обернулся серьезными последствиями, за которыми теперь следит весь мир.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент США Дональд Трамп поручил срочно рассекретить документы по делу финансиста и секс-преступника Джеффри Эпштейна, обвиненного в организации проституции, изнасилованиях и педофилии. Эпштейна нашли мертвым в тюремной камере, по официальной версии — самоубийство.

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