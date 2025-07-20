Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП с «Газелью» и BMW в Москве

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 87 0

Жертвой аварии стал водитель иномарки.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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На юго-востоке Москвы, на Шоссейном проезде, произошло смертельное ДТП. Лоб в лоб столкнулись автомобили «Газель» и BMW. Погиб водитель иномарки, причиной стала не сработавшая во время удара подушка безопасности. Еще четыре человека получили ранения.

По данным источника 5-tv.ru, трое пострадавших, мужчины, отделались несколькими травмами. У четвертой, женщины, врачи диагностировали перелом предплечья. Все они доставлены в медучреждения и госпитализированы, их состояние контролируют врачи.

Ранее 5-tv.ru писал о страшной аварии, случившейся в Черноморском районе Крыма. Пострадали как минимум шесть человек, жертвами стали отец с маленьким ребенком. Пока врачи добирались до места аварии, первую помощь участникам ДТП пытались оказать оказавшиеся рядом местные жители.

Также, сообщал 5-tv.ru, накануне в результате столкновения двух фур в Омской области на «трассе смерти» погибли два человека.

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