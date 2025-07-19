В Омской области при столкновении фур погибли два человека
Движение на участке трассы ограничено.
Фото: © РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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В Омской области произошло смертельное ДТП с участием двух фур. Авария случилась на одном из участков федеральной трассы. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.
В ведомстве уточнили, что ДТП произошло в районе четырех часов дня на 563-м километре автодороги Тюмень — Омск. Это место также называют «трассой смерти».
По предварительной информации, в результате столкновения грузовиков оба транспортных средства загорелись. Погибли два человека, находившиеся в салонах большегрузов. Личности погибших устанавливаются, их тела извлекли из сильно поврежденных кабин после ликвидации возгорания.
Причины и обстоятельства аварии выясняются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, спасатели и следственно-оперативная группа. Движение в Любинском районе, где произошла авария, частично перекрыто, организован объезд.
Назначены экспертизы, в том числе техническая проверка состояния транспортных средств. Правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего, включая возможную неисправность одного из автомобилей или нарушение правил дорожного движения.
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