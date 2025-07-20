WSJ: Попытка Белого дома разорвать связи с Маском провалилась

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 59 0

Внутренний аудит показал, что компания SpaceX выполняет критически важные задачи для Пентагона и НАСА.

WSJ: Попытка Белого дома разорвать связи с Маском провалилась

Фото: Evan Vucci/AP/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривала возможность расторжения действующих контрактов с компанией SpaceX, принадлежащей миллиардеру Илону Маску. Однако после изучения соглашений помощники главы государства пришли к выводу, что большинство договоров имеют стратегическое значение для страны. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как уточняет издание, изучение контрактов началось спустя несколько дней после обострения публичного конфликта между Трампом и Маском. Администрация намеревалась выявить основания для возможного прекращения сотрудничества, включая предполагаемые перерасходы средств.

Однако в ходе внутреннего анализа выяснилось, что SpaceX является ключевым подрядчиком по ряду проектов для Пентагона и НАСА. В частности, компания отвечает за вывод на орбиту ракет-носителей Falcon и развитие спутниковой сети Starlink, которая обеспечивает широкополосный интернет.

На фоне конфликта Трампа и Маска к Белому дому с предложениями о сотрудничестве обращался основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос. По данным источников, он дважды встречался с президентом в июне.

Ранее, писал 5-tv.ru, после ссоры с главой США Илон Маск за сутки потерял около 34 миллиардов долларов.

+19° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
78.31
0.12 91.08
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:50
Маск сообщил о разработке детской версии чат‑бота Grok
8:30
«Я люблю Патриаршие пруды»: Любовь Успенская рассказал, что ей нравится в Москве
8:10
Минобороны РФ: силы ПВО уничтожили 93 БПЛА украинских боевиков ночью над РФ
7:50
«Москва — столица красоты»: Виктория Боня сравнила бьюти-мастеров в РФ и Европе
7:33
«Покажу все свои костюмы»: Катя IOWA решила открыть выставку
7:17
Никаких каникул: Трамп призвал Сенат отменит перерыв для новых назначений

Сейчас читают

«Москва — столица красоты»: Виктория Боня сравнила бьюти-мастеров в РФ и Европе
Страшное ДТП произошло в Крыму — погибли отец с маленьким ребенком
«Отношение сформировано»: Захарова о выборе SHAMAN участником «Интервидения»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧜🏻‍♀️Какая вы русалка по знаку зодиака — гороскоп
🪐Гороскоп на июль 2025: Стрельцам отношения — Рыбам ремонт
💰Гороскоп финансов июль 2025 везет Тельцам Близнецам Ракам
⚡Гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2025