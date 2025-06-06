Беднеет на глазах: Маск за сутки потерял почти 34 миллиарда долларов

Ссора с Трампом молниеносно отразилась на доходах бизнесмена.

Американский бизнесмен Илон Маск за сутки потерял около 34 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index — списка 500 самых богатых людей мира.

Все это — плоды ссоры с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее глава Белого дома заявил о возможности сокращения государственных субсидий и контрактов для компаний Маска — Tesla и SpaceX. В результате, когда 5 июня закрывался рынок, акции Tesla упали примерно на 14,2%, что привело к потере компанией около 152 миллиардов долларов.

Дружбе конец: из-за чего разругались Маск и Трамп

По информации агентства Bloomberg, состояние Маска теперь оценивается в 335 миллиардов долларов. Он остается самым богатым человеком в мире.

Между Маском и Трампом произошла публичная ссора из-за предложенного президентом США законопроекта о сокращении федеральных расходов. Маск назвал этот законопроект «отвратительной мерзостью» и призвал «убить его».

Трамп, в свою очередь, выразил разочарование Маском, отметив, что «сделал для него многое». В ответ Маск заявил, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.